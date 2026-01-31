Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: во сколько бой на UFC 325, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 325, третьим событием которого станет бой между девятым номером рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и 14-м номером рейтинга в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи.

Предварительные поединки начнутся в 1:00 по московскому времени, основной кард запланирован на 5:00 мск, а ориентировочный выход Физиева и Руффи в октагон ожидается около 6:00 мск.

Российские зрители смогут посмотреть турнир на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass, а спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Руффи 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. Имеет в своём рекорде 12 побед и два поражения.