Рафаэль Физиев – Маурисио Руффи: во сколько начало боя на UFC 325, где смотреть прямую трансляцию

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: во сколько бой на UFC 325, где смотреть прямую трансляцию
В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 325, третьим событием которого станет бой между девятым номером рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и 14-м номером рейтинга в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Маурисио Руффи

Предварительные поединки начнутся в 1:00 по московскому времени, основной кард запланирован на 5:00 мск, а ориентировочный выход Физиева и Руффи в октагон ожидается около 6:00 мск.

Российские зрители смогут посмотреть турнир на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass, а спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Руффи 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. Имеет в своём рекорде 12 побед и два поражения.

