Кард шоу WWE Royal Rumblе. Матч с карьерой на кону, защита титула и 2 «Королевские битвы»

В субботу, 31 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на специально отстроенной для мероприятия арене состоится крупное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Royal Rumble. Начало пре-шоу запланировано на 20:00 мск, а основное шоу начнётся в 22:00. Официальной трансляции в России не будет, но посмотреть шоу в прямом эфире можно на сервисе Netflix.

Кард WWE Royal Rumble — 2026:

1. Женская « Королевская битва »на 30 человек. Известные участницы на данный момент — Ийо Скай, Риа Рипли, Лив Морган, Ракель Родригес, Роксанн Перес, Бэйли, Лайра Валькирия, Аска, Челси Грин, Джординн Грейс, Шарлотт Флэр, Алекса Блисс, Ная Джакс, Лэш Ледженд, Джулия, Максин Дюпри, Бекки Линч.

Фото: wwe.com

2. Дрю МакИнтайр (Неоспоримый чемпион WWE) против Сэми Зейна — титульный поединок.

Фото: wwe.com

3. Гюнтер против Эй Джей Стайлза — матч с карьерой на кону. В случае поражения Стайлз покидает компанию.

Фото: wwe.com

4. Мужская «Королевская битва» на 30 человек. Известные участники на данный момент — Коди Роудс, Гюнтер, Джей Усо, Рей Мистерио, Драгон Ли, Брок Леснар, Роман Рейнс, Брон Брейккер, Логан Пол, Остин Тиори, Бронсон Рид, Джевон Эванс, Джейкоб Фату, Соло Сикоа, Пента, Оба Феми, Рэнди Ортон, Дэмиан Прист, Трик Уильямс, Миз, Илья Драгунов, Мэтт Кардона.