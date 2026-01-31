Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гонорары Дэна Хукера и Бенуа Сен-Дени за бой 1 февраля 2026

Гонорары Дэна Хукера и Бенуа Сен-Дени за бой 1 февраля 2026 года
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в австралийском Сиднее пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. Соглавным боем вечера станет поединок в лёгком весе между новозеландцем Дэном Хукером и французом Бенуа Сен-Дени.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Не началось
Бенуа Сен-Дени

В ноябре 2025 года в Катаре Хукер получил $ 421 тыс. за бой с Арманом Царукяном. В августе 2024 года на UFC 305 его гонорар составил $ 571 тыс., включая бонус за «Лучший бой вечера».

В свою очередь, Сен-Дени в ноябре 2025 года на UFC 322 заработал $ 388 тыс. за победу над Бенеилом Дариушем, включая бонус за «Лучшее выступление вечера». В сентябре 2025 года в Париже его выплата за победу над Маурисио Руффи составила $ 276 тыс.

Точные суммы, которые бойцы получат за предстоящий поединок, будут объявлены после завершения турнира.

Сейчас читают:
Волкановски ещё попылит, Хукер может удивить. Чего ждать от UFC 325
Волкановски ещё попылит, Хукер может удивить. Чего ждать от UFC 325
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android