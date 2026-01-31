Гонорары Дэна Хукера и Бенуа Сен-Дени за бой 1 февраля 2026 года

В ночь с 31 января на 1 февраля мск в австралийском Сиднее пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 325. Соглавным боем вечера станет поединок в лёгком весе между новозеландцем Дэном Хукером и французом Бенуа Сен-Дени.

В ноябре 2025 года в Катаре Хукер получил $ 421 тыс. за бой с Арманом Царукяном. В августе 2024 года на UFC 305 его гонорар составил $ 571 тыс., включая бонус за «Лучший бой вечера».

В свою очередь, Сен-Дени в ноябре 2025 года на UFC 322 заработал $ 388 тыс. за победу над Бенеилом Дариушем, включая бонус за «Лучшее выступление вечера». В сентябре 2025 года в Париже его выплата за победу над Маурисио Руффи составила $ 276 тыс.

Точные суммы, которые бойцы получат за предстоящий поединок, будут объявлены после завершения турнира.