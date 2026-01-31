Скидки
Бивол рассказал, в какой весовой категории он хотел бы завоевать пояс

Бивол рассказал, в какой весовой категории он хотел бы завоевать пояс
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился своими планами на ежегодной церемонии The Ring Awards, которая прошла в ночь с 30 на 31 января.

«Я хочу, чтобы меня помнили в этом спорте до тех пор, пока в моём сердце есть сила. А что касается достижений — я хотел бы завоевать ещё один пояс в другой весовой категории. Возможно, в первом тяжёлом весе — почему бы и нет?» — заявил Бивол в интервью для издания The Ring.

В итоге награду в номинации «Боксёр 2025 года» завоевал американец Теренс Кроуфорд. Среди других лауреатов были Джесси Родригес, Наоя Иноуэ и Фабио Уордли.

