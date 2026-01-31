«Кое-что выходит из-под моего контроля». Джон Джонс намекнул, что боя с Перейрой не будет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный американец Джон Джонс выразил неуверенность в том, что его поединок с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алексом Перейрой состоится.

«Я на самом деле не знаю, что произойдёт. Я привык жить день за днём, некоторые вещи просто выходят из-под моего контроля. Я чувствую себя счастливым, независимо от того, буду я драться снова или нет, но у меня всё прекрасно», — приводит слова Джонса Low Kick MMA.

Джонс не выступал с ноября 2024 года, когда на UFC 309 победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича. В 2025-м объявил о завершении карьеры.