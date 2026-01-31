Стала известна дата проведения поединка между Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер встретится с 42-летним двукратным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанином Дереком Чисорой 4 апреля на арене O2 в Лондоне. Об этом сообщает DAZN.

Постер от The Ring опубликован телеграм-каналом FightSpace.

Поединок станет юбилейным для обоих боксёров: Уайлдер и Чисора выйдут на ринг в 50-й раз в своей профессиональной карьере.

Американец Уайлдер (44-4-1, 43 КО) в последнем бою в июне 2025 года досрочно победил Тайррелла Херндона, прервав серию из двух поражений. Британец Чисора (36-13, 23 КО) идёт на серии из трёх побед, в рамках которой взял верх над Джеральдом Вашингтоном, Джо Джойсом и Отто Валлином.