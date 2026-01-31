Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна дата проведения поединка между Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой

Стала известна дата проведения поединка между Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой
Комментарии

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер встретится с 42-летним двукратным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанином Дереком Чисорой 4 апреля на арене O2 в Лондоне. Об этом сообщает DAZN.

Постер от The Ring опубликован телеграм-каналом FightSpace.

Поединок станет юбилейным для обоих боксёров: Уайлдер и Чисора выйдут на ринг в 50-й раз в своей профессиональной карьере.

Американец Уайлдер (44-4-1, 43 КО) в последнем бою в июне 2025 года досрочно победил Тайррелла Херндона, прервав серию из двух поражений. Британец Чисора (36-13, 23 КО) идёт на серии из трёх побед, в рамках которой взял верх над Джеральдом Вашингтоном, Джо Джойсом и Отто Валлином.

Сейчас читают:
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android