«Никогда не думал, что будет возможность встретиться». Лопес — о фото с Ибрагимовичем

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в категории до 66 кг бразилец Диего Лопес, который в ночь с 31 января на 1 февраля встретится с Александром Волкановски за титул в полулёгком весе, рассказал о знаменитости, с которой ему удалось сделать фото с момента присоединения к организации.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

«[Златан] Ибрагимович — это тот, с кем я, честно говоря, никогда не думал, что у меня будет возможность встретиться», — заявил бразилец в интервью для MMA Fighting.

Фото: Из личного архива Диего Лопеса

Диего Лопесу 31 год. Бразильский боец дебютировал в организации в 2023 году, имея на счету шесть побед и два поражения. Первый бой между Волкановски и Лопесом состоялся 12 апреля 2025 года на турнире UFC 314. Тогда австралийский чемпион взял верх единогласным решением судей и с тех пор не выходил в октагон.

