Экс-боец UFC объяснил непобедимость Хамзата Чимаева

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории Юрайя Фейбер высказался о чемпионе в среднем весе Хамзате Чимаеве.

«Я думаю, дело в менталитете, а не в технике. Я вижу в нём парня с удивительными физическими данными. Он на 100% претворяет в жизнь свой план боя — это очень мощно. С таким сложно бороться.

Когда все остальные сражаются, используя всевозможные дисциплины, а ты идёшь туда с одной, но отдаёшься ей на все сто, и ты молод, вынослив, голоден до побед и веришь, что можешь победить кого угодно, — такой соперник непобедим», — сказал Фейбер на YouTube-канале JAXXON PODCAST.