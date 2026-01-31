Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Zuffa Boxing подтвердили, что Опетайя выйдет в главном бою их четвёртого турнира

В Zuffa Boxing подтвердили, что Опетайя выйдет в главном бою их четвёртого турнира
Комментарии

30-летний непобеждённый чемпион The Ring и IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя выйдет на ринг в главном бою четвёртого турнира Zuffa Boxing. Об этом сообщает официальный аккаунт промоушена.

Бой запланирован на 8 марта и пройдёт на площадке Meta Apex в Лас-Вегасе, как ранее сообщал сам спортсмен. Прямая трансляция будет доступна на платформе Paramount+. Соперник Опетайи пока не назван.

Джей в своём профессиональном рекорде имеет 29 побед, из которых 23 были одержаны досрочно. В качестве профессионала Опетайя дебютировал в ринге в июле 2016 года.

Ранее Zuffa Boxing анонсировала главное событие своего третьего шоу, которым станет поединок в тяжёлом весе между нигерийцем Эфе Аджагбой и американцем Чарльзом Мартином.

Сейчас читают:
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android