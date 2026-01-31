В Zuffa Boxing подтвердили, что Опетайя выйдет в главном бою их четвёртого турнира

30-летний непобеждённый чемпион The Ring и IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя выйдет на ринг в главном бою четвёртого турнира Zuffa Boxing. Об этом сообщает официальный аккаунт промоушена.

Бой запланирован на 8 марта и пройдёт на площадке Meta Apex в Лас-Вегасе, как ранее сообщал сам спортсмен. Прямая трансляция будет доступна на платформе Paramount+. Соперник Опетайи пока не назван.

Джей в своём профессиональном рекорде имеет 29 побед, из которых 23 были одержаны досрочно. В качестве профессионала Опетайя дебютировал в ринге в июле 2016 года.

Ранее Zuffa Boxing анонсировала главное событие своего третьего шоу, которым станет поединок в тяжёлом весе между нигерийцем Эфе Аджагбой и американцем Чарльзом Мартином.