Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В мейн-ивенте третьего шоу Zuffa Boxing встретятся два супертяжеловеса

В мейн-ивенте третьего шоу Zuffa Boxing встретятся два супертяжеловеса
Комментарии

Пресс-служба промоушена Zuffa Boxing в социальных сетях объявила о том, что мейн-ивентом третьего шоу в истории федерации станет поединок двух супертяжеловесов — 39-летнего американца и бывшего чемпиона IBF Чарльза Мартина и 31-летнего нигерийца Эфе Аджагбы.

Турнир Zuffa Boxing 03 состоится в ночь на 15 февраля.

Проект, о запуске которого было объявлено в марте 2025 года, нацелен на создание централизованной боксёрской лиги по аналогии с моделью UFC. Главным боем вечера станет поединок непобеждённого ирландского боксёра среднего веса Каллума Уолша (15-0, 11 КО) против мексиканца Карлоса Окампо (38-3, 26 КО).

В сентябре 2025 года под эгидой Zuffa Boxing (хотя титулы оставались под управлением WBA, WBC, IBF и WBO) уже прошёл бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, который собрал рекордные для бокса в Лас-Вегасе 70 482 зрителя.

Материалы по теме
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android