В мейн-ивенте третьего шоу Zuffa Boxing встретятся два супертяжеловеса

Пресс-служба промоушена Zuffa Boxing в социальных сетях объявила о том, что мейн-ивентом третьего шоу в истории федерации станет поединок двух супертяжеловесов — 39-летнего американца и бывшего чемпиона IBF Чарльза Мартина и 31-летнего нигерийца Эфе Аджагбы.

Турнир Zuffa Boxing 03 состоится в ночь на 15 февраля.

Проект, о запуске которого было объявлено в марте 2025 года, нацелен на создание централизованной боксёрской лиги по аналогии с моделью UFC. Главным боем вечера станет поединок непобеждённого ирландского боксёра среднего веса Каллума Уолша (15-0, 11 КО) против мексиканца Карлоса Окампо (38-3, 26 КО).

В сентябре 2025 года под эгидой Zuffa Boxing (хотя титулы оставались под управлением WBA, WBC, IBF и WBO) уже прошёл бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом, который собрал рекордные для бокса в Лас-Вегасе 70 482 зрителя.