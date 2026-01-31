Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски — о Лопесе: думаю, мы увидим ту же самую манеру боя

Волкановски — о Лопесе: думаю, мы увидим ту же самую манеру боя
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски перед реваншем с Диего Лопесом заявил, что не ждёт от соперника серьёзных изменений.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

«Разумеется, работа ног — это будет ключевой момент. Планируется пара изменений. Но в целом, думаю, мы увидим ту же самую манеру боя. Однако я очень хочу добиться досрочной победы. Я считаю, что могу его травмировать. Если я травмирую его и прижму к сетке — неважно, как именно, рефери в любом случае рано или поздно остановит бой, верно?

В своём прошлом бою он ничего мне не показал. Прошло всего 10 месяцев. Насколько сильно он может улучшиться? Способен ли он на такие изменения? А нужно ли ему это? Возможно, он наиболее опасен именно потому, что любит обмен ударами. Он хочет находиться в ситуации, где получит удар, чтобы нанести свой. Честно говоря, думаю, именно здесь он максимально опасен. Так что если он попытается кардинально измениться, это, на мой взгляд, сыграет мне на руку, но я жду того же самого бойца. Я готовлюсь к сопернику, который внесёт правильные коррективы, и я готовлюсь к прежнему Диего — который, как мне кажется, ещё опаснее», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.

Материалы по теме
UFC 325: у Волкановски очень опасный реванш. Справится с Лопесом во второй раз? LIVE
Live
UFC 325: у Волкановски очень опасный реванш. Справится с Лопесом во второй раз? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android