Волкановски — о Лопесе: думаю, мы увидим ту же самую манеру боя

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски перед реваншем с Диего Лопесом заявил, что не ждёт от соперника серьёзных изменений.

«Разумеется, работа ног — это будет ключевой момент. Планируется пара изменений. Но в целом, думаю, мы увидим ту же самую манеру боя. Однако я очень хочу добиться досрочной победы. Я считаю, что могу его травмировать. Если я травмирую его и прижму к сетке — неважно, как именно, рефери в любом случае рано или поздно остановит бой, верно?

В своём прошлом бою он ничего мне не показал. Прошло всего 10 месяцев. Насколько сильно он может улучшиться? Способен ли он на такие изменения? А нужно ли ему это? Возможно, он наиболее опасен именно потому, что любит обмен ударами. Он хочет находиться в ситуации, где получит удар, чтобы нанести свой. Честно говоря, думаю, именно здесь он максимально опасен. Так что если он попытается кардинально измениться, это, на мой взгляд, сыграет мне на руку, но я жду того же самого бойца. Я готовлюсь к сопернику, который внесёт правильные коррективы, и я готовлюсь к прежнему Диего — который, как мне кажется, ещё опаснее», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.