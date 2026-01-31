Фейбер назвал бойца, который может доставить Хамзату Чимаеву проблемы

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории Юрайя Фейбер заявил, что 31-летний американец Энтони Эрнандес способен доставить проблемы чемпиону в среднем весе Хамзату Чимаеву.

«У Энтони Эрнандеса всегда была выносливость, как у Кейна Веласкеса, — невероятная дыхалка. Как будто у этих мексиканских парней с огромными телами такие же огромные лёгкие. Он может работать, работать и работать без остановки. А теперь у него есть Элиот Келли — высококлассный борец и боец бразильского джиу-джитсу, и Райан Лодер — борец уровня All-American.

Вся эта шумиха вокруг него возникла за последние два года. Он сделал огромный прогресс благодаря — как они сами себя называют — грэпплерам. Они приходят, и все эти здоровяки просто борются раунд за раундом. У него высококлассный тренировочный процесс, который вывел его игру на новый уровень. Я знаю, он верит в себя», — сказал Фейбер на YouTube-канале JAXXON PODCAST.