Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фейбер назвал бойца, который может доставить Хамзату Чимаеву проблемы

Фейбер назвал бойца, который может доставить Хамзату Чимаеву проблемы
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории Юрайя Фейбер заявил, что 31-летний американец Энтони Эрнандес способен доставить проблемы чемпиону в среднем весе Хамзату Чимаеву.

«У Энтони Эрнандеса всегда была выносливость, как у Кейна Веласкеса, — невероятная дыхалка. Как будто у этих мексиканских парней с огромными телами такие же огромные лёгкие. Он может работать, работать и работать без остановки. А теперь у него есть Элиот Келли — высококлассный борец и боец бразильского джиу-джитсу, и Райан Лодер — борец уровня All-American.

Вся эта шумиха вокруг него возникла за последние два года. Он сделал огромный прогресс благодаря — как они сами себя называют — грэпплерам. Они приходят, и все эти здоровяки просто борются раунд за раундом. У него высококлассный тренировочный процесс, который вывел его игру на новый уровень. Я знаю, он верит в себя», — сказал Фейбер на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

Материалы по теме
Экс-боец UFC объяснил непобедимость Хамзата Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android