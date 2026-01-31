Ковингтон: хочу увидеть бой Махачева с Топурией, он определит лучшего бойца UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон назвал бой между россиянином Исламом Махачевым и испано-грузином Илией Топурией самым желанным для себя.

«Я хочу увидеть Топурию против Махачева. Я чувствую, что это высокоуровневый бой, который действительно определит, кто является лучшим бойцом UFC вне весовых категорий. Так что, если есть какой-то бой, который можно организовать для Махачева, я хочу видеть его с Топурией», — заявил Ковингтон в интервью для YouTube-канала talkSPORT MMA.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионский титул.

Топурия завоевал титул в лёгком весе, нокаутировав в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру в своём последнем поединке на UFC 317.