Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: хочу увидеть бой Махачева с Топурией, он определит лучшего бойца UFC

Ковингтон: хочу увидеть бой Махачева с Топурией, он определит лучшего бойца UFC
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон назвал бой между россиянином Исламом Махачевым и испано-грузином Илией Топурией самым желанным для себя.

«Я хочу увидеть Топурию против Махачева. Я чувствую, что это высокоуровневый бой, который действительно определит, кто является лучшим бойцом UFC вне весовых категорий. Так что, если есть какой-то бой, который можно организовать для Махачева, я хочу видеть его с Топурией», — заявил Ковингтон в интервью для YouTube-канала talkSPORT MMA.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионский титул.

Топурия завоевал титул в лёгком весе, нокаутировав в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру в своём последнем поединке на UFC 317.

Сейчас читают:
Сабмишен Махачева — лучший в 2025 году. Что такое удушение Д'Арсе и как его делает Ислам
Сабмишен Махачева — лучший в 2025 году. Что такое удушение Д'Арсе и как его делает Ислам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android