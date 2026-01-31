«Отправит его на Луну». Ковингтон — о возможном поединке Гэтжи с Топурией

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон дал прогноз на гипотетический бой между чемпионом в лёгком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Я вижу, как Илия нокаутирует его в течение минуты. Не думаю, что Джастин продержится дольше минуты. Из-за того, как он опускает голову в защите, Илия попадёт по нему апперкотом и отправит его на Луну», — заявил Ковингтон в интервью для YouTube-канала talkSPORT MMA.

Ранее Гэтжи, ставший временным чемпионом UFC после победы над Пэдди Пимблеттом, заявил, что не удовлетворён этим достижением и по-прежнему считает себя «на втором месте», нацелившись на полноценный титул.