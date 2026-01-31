Уиттакер объяснил, почему Волкановски в его списке лучших первый, а Топурия — второй

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о бойцах, которых считает лучшими.

«Мне кажется, Топурия должен быть почти на самой вершине моего списка из-за проделанной работы. Я понимаю это, но он разбирался с одним великим бойцом за другим, а затем поднялся в весовую категорию и разобрался с ещё одним великим. Думаю, это нельзя игнорировать.

Нельзя игнорировать тот факт, что он нокаутировал и Волка, и Макса. Волк на вершине моего списка, потому что он Волк. Он доминировал в этом дивизионе с самого начала, ведь это его стиль. Я предвзят. Волк — мой номер один, Илия — номер два. Алекс и Макс были бугименами этого дивизиона. Они проходили сквозь соперников, их бои не были конкурентными, пока они не подрались друг с другом, а затем Илия разобрал их обоих», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.