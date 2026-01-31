Скидки
Волкановски усомнился, что в UFC дадут Царукяну в полулёгком весе титульник вне очереди

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил неуверенность в том, что второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арман Царукян сможет перманентно получить бой за титул в категории до 66 кг, если решит сменить дивизион.

«Было бы здорово, чтобы такой парень был в нашей весовой. Очевидно, у нас очень сильный дивизион. Присутствие Армана в нём было бы невероятным. Я не уверен в том, что Арман смог бы согнать в нашу категорию. Сможет ли он сразу получить титульник вне очереди? Не знаю. Но это было бы очень захватывающе — очевидно, это был бы серьёзный вызов для любого из нас в дивизионе», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

