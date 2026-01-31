Алекс Перейра объяснил, почему заинтересован подраться именно с Джоном Джонсом

38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выразил большую заинтересованность в проведении поединка против экс-обладателя двух титулов UFC в категории до 93 кг и до 120 кг американца Джона Джонса.

«Да, я хочу [сразиться с Джоном Джонсом]. Все знают, что это грандиозный бой. Думаю, я уже многого добился, того, чего никогда не представлял себе. Я это сделал, и всё получилось. Теперь хочу искать новые вызовы. И такое противостояние было бы идеальным», — приводит слова Перейры портал AgFight.

При этом ранее Джон Джонс намекнул, что в UFC не собираются организовывать его бой с Перейрой.