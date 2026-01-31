Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра объяснил, почему заинтересован подраться именно с Джоном Джонсом

Алекс Перейра объяснил, почему заинтересован подраться именно с Джоном Джонсом
Комментарии

38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выразил большую заинтересованность в проведении поединка против экс-обладателя двух титулов UFC в категории до 93 кг и до 120 кг американца Джона Джонса.

«Да, я хочу [сразиться с Джоном Джонсом]. Все знают, что это грандиозный бой. Думаю, я уже многого добился, того, чего никогда не представлял себе. Я это сделал, и всё получилось. Теперь хочу искать новые вызовы. И такое противостояние было бы идеальным», — приводит слова Перейры портал AgFight.

При этом ранее Джон Джонс намекнул, что в UFC не собираются организовывать его бой с Перейрой.

Материалы по теме
«Кое-что выходит из-под моего контроля». Джон Джонс намекнул, что боя с Перейрой не будет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android