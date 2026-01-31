Уайлдер намекнул, что в срыве организации боя с Усиком виновата сторона Александра

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал, почему поединок против непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика не был организован.

«Знаете, иногда переговоры длятся дольше, чем обычно. Хотя не думаю, что дело было лишь в этом, там произошло много всего. Не хочу никого обвинять, но процесс затягивался, и мне нужно было поскорее выйти в ринг, чтобы подраться. Так что к тому времени, когда поединок с Дереком был назначен, сторона Усика вышла на связь. Прошло слишком много времени», — приводит слова Уайлдера издание Mirror.