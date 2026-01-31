Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Не из тех, кого легко побить». Уайлдер прокомментировал анонс поединка против Чисоры

Комментарии

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал анонс поединка против 42-летнего двукратного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанина Дерека Чисоры. Их бой состоится на арене O2 в Лондоне 4 апреля.

«Не назвал бы поединок с Дереком разминкой или чем-то в этом роде. Чисора не из тех, кого можно легко пройти. Он выйдет на бой. Я буду морально, физически и эмоционально готовиться к дистанции в 12 раундов. Прямо сейчас я думаю об этом. Это бой, который нельзя пропускать, его надо видеть. Это один из тех поединков, от которых сердце начинает биться чаще», — приводит слова Уайлдера издание Mirror.

