Блогер Литвин пообещал подарить Царукяну любые часы с условием, Арман отреагировал

Популярный российский блогер Михаил Литвин пообещал подарить второму номеру рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арману Царукяну любые часы, если Ахалкалакец завоюет титул чемпиона UFC.

Литвин. Верим, что у Армана скоро бой за пояс. Я хочу предложить тебе спор. Ты сказал, что любишь часы. В случае, если ты заберёшь пояс, я куплю тебе любые часы, которые ты захочешь.

Царукян. Теперь у меня больше мотивации забрать пояс. Готовь деньги – лям долларов. Я сам выбираю часы? Richard Mille.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.