«Скучаю по этому». Порье признался, что борется с желанием возобновить карьеру в ММА

«Скучаю по этому». Порье признался, что борется с желанием возобновить карьеру в ММА
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался, что борется с желанием возобновить карьеру в ММА.

«Это просто странно — быть обычным человеком. Я скучаю по боям каждый день, чувак. Правда. Иногда я думаю: «Могу победить этих парней». А иногда приходит мысль, что моё решение уйти — правильное. В моей голове происходит постоянная борьба [с желанием возобновить карьеру]. Иногда я просыпаюсь с мыслью, что делаю именно то, что должен делать — я здесь, где и должен быть. Но бывают дни, когда думаю: «Как бы мне хотелось, чтобы у меня был бой, которого я мог бы с нетерпением ждать», — приводит слова Порье портал Yahoo Sports.

