Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сейчас всё не так». Адесанья пожаловался на пресность среднего веса в UFC

«Сейчас всё не так». Адесанья пожаловался на пресность среднего веса в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья посетовал на пресность и скуку того, что происходит в среднем весе в данный момент.

«Что было последним захватывающим событием в среднем весе? То, о чём все говорили. Хорошо, что Хамзат [Чимаев] стал чемпионом — это было последнее захватывающее событие. С тех пор ничего по-настоящему интересного не происходило.

Сейчас всё совсем не так, как было, когда я был в игре. Я давал людям кого-то, кого можно любить, некоторым — кого-то, кого можно ненавидеть. Я давал людям что-то чувствовать, любили они меня или ненавидели. Но сейчас всё кажется пресным. Другие дивизионы гораздо интереснее», — приводит слова Адесаньи портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Адесанья повторяет ошибки Силвы. Из доминирующего чемпиона — в гейткипера
Адесанья повторяет ошибки Силвы. Из доминирующего чемпиона — в гейткипера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android