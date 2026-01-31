«Сейчас всё не так». Адесанья пожаловался на пресность среднего веса в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья посетовал на пресность и скуку того, что происходит в среднем весе в данный момент.

«Что было последним захватывающим событием в среднем весе? То, о чём все говорили. Хорошо, что Хамзат [Чимаев] стал чемпионом — это было последнее захватывающее событие. С тех пор ничего по-настоящему интересного не происходило.

Сейчас всё совсем не так, как было, когда я был в игре. Я давал людям кого-то, кого можно любить, некоторым — кого-то, кого можно ненавидеть. Я давал людям что-то чувствовать, любили они меня или ненавидели. Но сейчас всё кажется пресным. Другие дивизионы гораздо интереснее», — приводит слова Адесаньи портал Yahoo Sports.