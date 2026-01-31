Жаилтон Алмейда проведёт следующий бой в UFC против россиянина

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Жаилтон Алмейда проведёт следующий поединок против российского бойца, выступающего в категории до 120 кг, Ризвана Куниева на турнире UFC Fight Night 266, который состоится 8 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Ризвану 33 года. В своём профессиональном рекорде россиянин имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, три поражения, один бой был признан несостоявшимся и ещё один — ничьей. Является бывшим чемпионом Eagle FC в тяжёлом весе.

Жаилтону 34 года. В свою очередь, Алмейда имеет 22 победы, из которых 21 была одержана досрочно, и четыре поражения.