Шавкат Рахмонов был замечен на костылях и с наколенником на турнире Naiza FC

Непобеждённый второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе, представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов был замечен на костылях и с наколенником на турнире Naiza FC.

Во время телетрансляции оператор навёл камеру на Номада, который наблюдал за боями с трибун.

Фото: Кадр из официальной трансляции

Шавкат не дрался под баннером североамериканской лиги уже более года. Последний поединок Рахмонов провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником стал ирландец Иан Гарри. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу Рахмонова единогласным решением судей. Для Номада эта победа стала 19-й подряд в карьере.