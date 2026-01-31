Исраэль Адесанья не исключил, что может вновь стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья не исключил, что в будущем может в третий раз завоевать чемпионский пояс UFC.

«Я дважды становился чемпионом. Это может повториться. Я всё ещё я. Знаю, что им нравился мой чемпионский статус, но это не является моей главной целью [в карьере в данный момент]. Когда придёт время, тогда и придёт [момент вновь стать чемпионом]», — приводит слова Адесаньи портал Yahoo Sports.

Исраэлю 36 лет. В своём профессиональном рекорде Адесанья имеет 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и пять поражений. Будучи чемпионом UFC, нигерийский боец пять раз смог защитить титул.