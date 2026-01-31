Турки Аль аш-Шейх отверг идею проведения реванша между Канело и Кроуфордом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх раскрыл детали стратегического партнёрства с бывшим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Мы хотим, чтобы Канело продолжал сотрудничество с Riyadh Season ещё пять или семь лет, а не на год. Сейчас мы ведём переговоры с ним, а в сентябре организуем большие бои. Мы сделаем анонс по поводу поединка за чемпионский титул.

В 2027 году у нас будет ещё один большой бой. Мы продолжим сотрудничество и надеемся, что однажды проведём финальный поединок в Мексике — где-то на полмиллиона зрителей или что-то подобное. Это главная идея, потому что Сауль — герой своего народа, он нужен людям, и, возможно, после этого Канело будет баллотироваться в президенты Мексики.

Я надеюсь, что у него будет хорошая жизнь, а также что твоя семья будет счастлива. А теперь давай бросать вызов людям! И мы не будем вызывать Кроуфорда — пусть он уходит на пенсию. Нас больше не волнует Кроуфорд», — приводит слова Аль аш-Шейха портал Ready to Fight.