Усик: моя цена успеха — это не видеть, как рождаются мои дети

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился размышлениями об обратной стороне большого спорта и личных жертвах, на которые ему приходится идти ради карьеры.

«Моя цена успеха — это не видеть, как рождаются мои дети, не присутствовать на их днях рождения. Практически я не живу с ними в одном доме, а приезжаю только к ним как временный турист. Но всякий раз, когда я с ними, стараюсь как можно больше провести с ними время: общаться, слушать их, помогать. В основном слушать и говорить им какие-то моменты про силу или любовь. Надо любить. Всё зависит не от того, сколько любишь, а как любишь.

То есть надо это делать по-настоящему. И даже когда они шумят — дать им возможность. Если видишь, что они не переходят какой-то предел, не нужно им запрещать что-либо делать. Надо попытаться даже дать им возможность, чтобы они ошиблись, чтобы поняли: ошибка — это не конец света, ошибка — это рост», — приводит слова Усика портал Ready to Fight.