Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: моя цена успеха — это не видеть, как рождаются мои дети

Усик: моя цена успеха — это не видеть, как рождаются мои дети
Комментарии

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился размышлениями об обратной стороне большого спорта и личных жертвах, на которые ему приходится идти ради карьеры.

«Моя цена успеха — это не видеть, как рождаются мои дети, не присутствовать на их днях рождения. Практически я не живу с ними в одном доме, а приезжаю только к ним как временный турист. Но всякий раз, когда я с ними, стараюсь как можно больше провести с ними время: общаться, слушать их, помогать. В основном слушать и говорить им какие-то моменты про силу или любовь. Надо любить. Всё зависит не от того, сколько любишь, а как любишь.

То есть надо это делать по-настоящему. И даже когда они шумят — дать им возможность. Если видишь, что они не переходят какой-то предел, не нужно им запрещать что-либо делать. Надо попытаться даже дать им возможность, чтобы они ошиблись, чтобы поняли: ошибка — это не конец света, ошибка — это рост», — приводит слова Усика портал Ready to Fight.

Материалы по теме
Уайлдер намекнул, что в срыве организации боя с Усиком виновата сторона Александра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android