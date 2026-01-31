Умар Нурмагомедов: здоровый Пётр Ян побьёт Двалишвили 10 раз из 10

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался насчёт противостояния между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Победа Петра меня не удивила. Знал, что он лучше в ударной технике, а также у Яна хорошая защита от тейкдаунов. Даже если бы Петра перевели в партер, у Мераба нет таких навыков борьбы, как у Алджамейна Стерлинга, чтобы контролировать Петра на земле… Я думаю, даже если дать Мерабу трехлётний перерыв и заставить его сразиться со здоровым Яном, Пётр победит его в 10 случаях из 10», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.