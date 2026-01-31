Журнал The Ring подвёл итоги 2025 года в боксе, назвав лучшего боксёра и нокаут

Авторитетный американский журнал The Ring подвёл итоги 2025 года в боксе, назвав победителей в разных номинациях.
Мужчина-боксёр года — Теренс Кроуфорд.
Женщина-боксёр года — Мизуки Хирута.
Нокаут года — победа Брайана Нормана-младшего в бою с Джином Сасаки.
Лучший бой года — первый поединок между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном.
Премия за заслуги в сфере бокса — Ларри Мерчант.
Проспект года — Эмилиано Варгас.
Апсет года — победа Армандо Ресендиза в поединке с Калебом Плантом.
Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.