Журнал The Ring подвёл итоги 2025 года в боксе, назвав лучшего боксёра и нокаут

Авторитетный американский журнал The Ring подвёл итоги 2025 года в боксе, назвав победителей в разных номинациях.

Мужчина-боксёр года — Теренс Кроуфорд.

Женщина-боксёр года — Мизуки Хирута.

Нокаут года — победа Брайана Нормана-младшего в бою с Джином Сасаки.

Лучший бой года — первый поединок между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном.

Премия за заслуги в сфере бокса — Ларри Мерчант.

Проспект года — Эмилиано Варгас.

Апсет года — победа Армандо Ресендиза в поединке с Калебом Плантом.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.