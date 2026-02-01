Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в третьем по значимости событии которого состоится бой между девятым номером рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и 14-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи.

Ориентировочно поединок начнётся в 6:00 мск. Бой будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события встречи.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Руффи, в свою очередь, 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. Имеет в своём рекорде 12 побед и два поражения.