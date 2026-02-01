Александр Волкановски — Диего Лопес: ориентировочное время начала боя — 7:00 мск

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в главном событии которого состоится поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом.

Ориентировочно поединок начнётся в 7:00 мск. Бой будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события встречи.

Напомним, для Волкановски и Лопеса эта встреча станет реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.