Дэн Хукер – Бенуа Сен-Дени: прямая онлайн-трансляция боя на UFC 325 начнётся в 6:30 мск

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в соглавном событии пройдёт поединок между шестым номером рейтинга UFC в лёгком весе новозеландцем Дэном Хукером и восьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг французом Бенуа Сен-Дени.

Бой будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события встречи, в 6:30 мск.

Хукеру 35 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в марте 2009 года. Имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 13 поражений.

Сен-Дени 29 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Имеет в своём рекорде 16 побед, из которых все были одержаны досрочно, три поражения и ещё один поединок был признан несостоявшимся.