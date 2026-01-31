Скидки
Экс-чемпион UFC объяснил, что должен сделать Умар Нурмагомедов, чтобы получить титульник

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу предположил, что россиянину Умару Нурмагомедову необходимо в следующем поединке одержать досрочную победу эффектным способом, чтобы руководство лиги дало ему ещё один титульный шанс.

«Ему нужно одержать ещё несколько побед, и сделать это впечатляющим образом, потому что мы знаем, что, вероятно, О'Мэлли получит шанс побороться за титул.

Что я хочу сказать об Умаре, так это то, что победа О'Мэлли не была чем-то уж очень впечатляющим. Она была хорошей. Шон отлично справился и одержал победу, но титульный поединок он получит благодаря своей звёздной популярности. У Умара нет этого, как у О'Мэлли, поэтому, если у тебя её нет, тебе лучше показать себя в клетке. Тебе лучше выйти в октагон и одержать победу досрочно. Тогда все поймут: «Чёрт возьми, мы не можем не дать Умару бой», — приводит слова Диллашоу портал MMAJunkie.

