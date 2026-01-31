Скидки
Экс-чемпион UFC назвал победителя в реванше Волкановски — Лопес

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси назвал победителя в реванше между 37-летним действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

«Волк близится к завершению своей карьеры, а тут ещё Лопес, настоящий, молодой дикарь. Волк вышел в первом бою с ним и усмирил этого молодого дикаря… У Алекса ещё достаточно сил, чтобы сохранить титул. Не знаю, сколько ещё боёв он сможет провести, но многому научился после первого поединка.

Опыт Волка, безусловно, сыграет свою роль в этой встрече. Что касается борьбы, у нас есть Лопес, но перевести Волка на землю — задача не из лёгких… Да, я ставлю на чемпиона в этом бою», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.

