Александр Усик ответил, когда проведёт следующий бой

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил, когда планирует провести следующий бой.

– Александр, когда мы снова увидим вас в ринге?
– Возможно, в марте я вернусь на ринг.

– Какой соперник? Кого вы ищете? Кто сейчас в вашем «расстрельном списке»?
– Я не знаю. Мы готовимся к этому, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

