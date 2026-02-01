Усик заявил о желании провести третий бой с Фьюри

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что имеет интерес провести третий поединок против именитого британца Тайсона Фьюри.

– Поговорим о Тайсоне Фьюри. Он хочет провести ещё один бой с вами. Хотите ли вы снова драться с ним?

– Да. Я хочу боя с Тайсоном Фьюри. Без проблем.

– В Великобритании — очевидно, что для него это единственное подходящее место.

– Саудовская Аравия, США — не имеет значения, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, Усик и Фьюри уже дважды встречались в ринге в 2024 году. Первый поединок сложился в пользу Александра раздельным решением судей, а второй — также победой Александра, но единогласным решением судей.