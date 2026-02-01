Британец Келли победил россиянина Муртазалиева в боксёрском бою за чемпионский титул IBF

Сегодня, 1 февраля, в Ньюкасле, Великобритания состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого пройдёт поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между россиянином Бахрамом Муртазалиевым и англичанином Джошем Келли. Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой местного боксёра решением большинства судей со счётом 113-113, 115-111, 114-113. Для Бахрама это была первая защита титула.

Джош превосходил Бахрама в тайминге и скорости, не давая россиянину работать на протяжении всего поединка. Отметим также, что в третьем раунде Келли отправил Муртазалиева в нокдаун, а в девятом ситуация изменилась и уже Джош был в нокдауне.