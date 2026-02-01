Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Британец Келли победил россиянина Муртазалиева в боксёрском бою за чемпионский титул IBF

Британец Келли победил россиянина Муртазалиева в боксёрском бою за чемпионский титул IBF
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Ньюкасле, Великобритания состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого пройдёт поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между россиянином Бахрамом Муртазалиевым и англичанином Джошем Келли. Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой местного боксёра решением большинства судей со счётом 113-113, 115-111, 114-113. Для Бахрама это была первая защита титула.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
MD
Джош Келли

Джош превосходил Бахрама в тайминге и скорости, не давая россиянину работать на протяжении всего поединка. Отметим также, что в третьем раунде Келли отправил Муртазалиева в нокдаун, а в девятом ситуация изменилась и уже Джош был в нокдауне.

Материалы по теме
Муртазалиев — Келли: Бахрам проиграл! Ужасная развязка. LIVE
Live
Муртазалиев — Келли: Бахрам проиграл! Ужасная развязка. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android