Шавкат Рахмонов может пропустить весь 2026 год из-за травмы – Ариэль Хельвани

43-летний авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани в социальной сети X рассказал, что непобеждённый второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе, представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов выбыл на 9-10 из-за травмы.

По словам Хельвани со ссылкой на менеджера Рахмонова, боец снова повредил колено и недавно перенес операцию.

Ранее Рахмонов был замечен на костылях и с наколенником на турнире Naiza FC.

Шавкат не дрался в UFC уже более года. Последний поединок Рахмонов провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником стал ирландец Иан Гарри. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу Рахмонова единогласным решением судей. Для Номада эта победа стала 19-й подряд в карьере.