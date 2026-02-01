UFC 325: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Поделиться
В ночь с 31 января на 1 февраля по московскому времени в Сиднее состоится турнир UFC 325. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе, в котором действующий чемпион австралиец Александр Волкановски встретится в реванше с бразильцем Диего Лопесом.
UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес
В соглавном поединке шоу в октагон выйдет ещё один представитель Австралии — Дэн Хукер. Его соперником станет француз Бенуа Сен-Дени, а бой пройдёт в рамках лёгкой весовой категории.
UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Не началось
Бенуа Сен-Дени
Российские зрители смогут посмотреть турнир в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на официальной платформе UFC Fight Pass. Основной кард стартует в 5:00 мск, спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
07:26
-
07:05
-
07:00
-
06:32
-
06:13
-
06:00
-
04:00
-
03:30
-
02:58
-
01:07
-
01:00
-
00:30
-
00:10
-
00:02
-
00:00
- 31 января 2026
-
23:07
-
23:05
-
22:18
-
21:57
-
21:38
-
21:31
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:12
-
19:28
-
19:00
-
18:29
-
18:27
-
18:11
-
17:33
-
16:50
-
15:47
-
15:38
-
15:31