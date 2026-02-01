UFC 325: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 31 января на 1 февраля по московскому времени в Сиднее состоится турнир UFC 325. Главным событием вечера станет титульный бой в полулёгком весе, в котором действующий чемпион австралиец Александр Волкановски встретится в реванше с бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном поединке шоу в октагон выйдет ещё один представитель Австралии — Дэн Хукер. Его соперником станет француз Бенуа Сен-Дени, а бой пройдёт в рамках лёгкой весовой категории.

Российские зрители смогут посмотреть турнир в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на официальной платформе UFC Fight Pass. Основной кард стартует в 5:00 мск, спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.