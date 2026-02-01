Тренер DAR Team Базров прокомментировал ситуацию вокруг состояния здоровья Рахмонова

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов привлёк внимание болельщиков, появившись на турнире Naiza 80 с костылями. Ситуацию вокруг состояния бойца прояснил главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров.

— Эдуард, Шавкат ошарашил общественность, появившись на турнире Naiza на костылях. Что случилось?

— Честно сказать, как есть, с ногой пока что проблемы. Плохо заживает, поэтому одели фиксатор.

— То есть речи о возвращении быть не может сейчас?

— Пока да, не может, — приводит слова тренера Betonmobile.

Шавкат Рахмонов не проводил боёв с декабря 2024 года, когда одержал победу над Ианом Гарри единогласным решением судей. Весной 2025 года казахстанский спортсмен перенёс операцию на колене, он рассчитывал вернуться в конце прошлого или начале текущего года. Однако нынешние проблемы с восстановлением отодвигают его камбэк на неопределённый срок.