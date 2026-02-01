Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер DAR Team Базров прокомментировал ситуацию вокруг состояния здоровья Рахмонова

Тренер DAR Team Базров прокомментировал ситуацию вокруг состояния здоровья Рахмонова
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов привлёк внимание болельщиков, появившись на турнире Naiza 80 с костылями. Ситуацию вокруг состояния бойца прояснил главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров.

— Эдуард, Шавкат ошарашил общественность, появившись на турнире Naiza на костылях. Что случилось?
— Честно сказать, как есть, с ногой пока что проблемы. Плохо заживает, поэтому одели фиксатор.

— То есть речи о возвращении быть не может сейчас?
— Пока да, не может, — приводит слова тренера Betonmobile.

Шавкат Рахмонов не проводил боёв с декабря 2024 года, когда одержал победу над Ианом Гарри единогласным решением судей. Весной 2025 года казахстанский спортсмен перенёс операцию на колене, он рассчитывал вернуться в конце прошлого или начале текущего года. Однако нынешние проблемы с восстановлением отодвигают его камбэк на неопределённый срок.

Материалы по теме
Шавкат Рахмонов может пропустить весь 2026 год из-за травмы — Ариэль Хельвани
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android