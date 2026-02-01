Рафаэль Физиев проиграл нокаутом во втором раунде боя с Маурисио Руффи на турнире UFC 325

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в третьем по значимости событии которого состоялся бой между девятым номером рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и 14-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи.

Победу в поединке одержал Маурисио Руффи нокаутом во втором раунде.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец теперь имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и пять поражений.

Руффи 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. После боя теперь в его рекорде 13 побед и два поражения.