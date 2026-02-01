Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэль Физиев проиграл нокаутом во втором раунде боя с Маурисио Руффи на турнире UFC 325

Рафаэль Физиев проиграл нокаутом во втором раунде боя с Маурисио Руффи на турнире UFC 325
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в третьем по значимости событии которого состоялся бой между девятым номером рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и 14-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Рафаэль Физиев
Идёт
Маурисио Руффи

Победу в поединке одержал Маурисио Руффи нокаутом во втором раунде.

Физиеву 32 года. В своём профессиональном рекорде азербайджанский боец теперь имеет 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и пять поражений.

Руффи 29 лет. В качестве профессионала Маурисио дебютировал в сентябре 2016 года. После боя теперь в его рекорде 13 побед и два поражения.

Материалы по теме
Волкановски — Лопес: прямая онлайн-трансляция боя на UFC 325 начнётся в 7:00 мск
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android