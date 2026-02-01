Александр Волкановски — Диего Лопес: во сколько начало боя на UFC 325, где смотреть прямую

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее пройдёт турнир UFC 325, центральным событием которого станет титульный поединок в полулёгком весе. Действующий чемпион организации Александр Волкановски, представляющий Австралию, сразится с бразильцем Диего Лопесом, занимающим вторую строчку рейтинга дивизиона до 66 кг.

Прямую трансляцию боя для зрителей в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также спортивный портал «Чемпионат» проведёт подробную онлайн-трансляцию поединка, старт которой запланирован на 7:00 по московскому времени.

Для Волкановски и Лопеса предстоящий бой станет вторым очным противостоянием. Их первая встреча состоялась в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами и продлилась все пять раундов, по итогам которых победа единогласным решением судей досталась австралийскому чемпиону.