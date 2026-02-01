Бенуа Сен-Дени выиграл бой с Дэном Хукером техническим нокаутом на турнире UFC 325

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в соглавном событии состоялся поединок между шестым номером рейтинга UFC в лёгком весе новозеландцем Дэном Хукером и восьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг французом Бенуа Сен-Дени.

Бенуа Сен-Дени одержал победу в поединке техническим нокаутом, судья остановил бой в конце второго раунда.

Хукеру 35 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в марте 2009 года. После боя с Сен-Дени имеет теперь в своём рекорде 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 14 поражений.

Сен-Дени 29 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. После боя с Хукером теперь в его рекорде 17 побед, из которых все были одержаны досрочно, три поражения и ещё один поединок был признан несостоявшимся.