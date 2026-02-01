Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волкановски — Диего Лопес: прямая онлайн-трансляция боя на UFC 325 началась

Александр Волкановски — Диего Лопес: прямая онлайн-трансляция боя на UFC 325 началась
Комментарии

Началась трансляция главного событии турнира по смешанным единоборствам UFC 325 в Сиднее (Австралия) между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отражает наиболее важные детали и события встречи.

Напомним, для Волкановски и Лопеса эта встреча станет реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: ЦСКА — СКА, Алькарас против Джоковича, UFC, бокс и футбол
Топ-события воскресенья: ЦСКА — СКА, Алькарас против Джоковича, UFC, бокс и футбол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android