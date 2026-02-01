Александр Волкановски выиграл бой с Диего Лопесом решением судей на турнире UFC 325

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в главном событии которого состоялся поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом.

Поединок продлился все пять раундов. Волкановски одержал победу в бою единогласным решением судей.

Напомним, для Волкановски и Лопеса эта встреча стала реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок также продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Теперь на его счету 15 побед при трёх поражениях. Его сопернику, Диего Лопесу, 31 год. Бразильский боец дебютировал в организации в 2023 году, сейчас в его рекорде шесть побед и три поражения.