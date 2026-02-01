Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волкановски выиграл бой с Диего Лопесом решением судей на турнире UFC 325

Александр Волкановски выиграл бой с Диего Лопесом решением судей на турнире UFC 325
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 325, в главном событии которого состоялся поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

Поединок продлился все пять раундов. Волкановски одержал победу в бою единогласным решением судей.

Напомним, для Волкановски и Лопеса эта встреча стала реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (Флорида, США). Поединок также продлился все пять раундов и завершился победой Алекса единогласным решением судей.

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Теперь на его счету 15 побед при трёх поражениях. Его сопернику, Диего Лопесу, 31 год. Бразильский боец дебютировал в организации в 2023 году, сейчас в его рекорде шесть побед и три поражения.

Материалы по теме
Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC
Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android