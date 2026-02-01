Опубликованы судейские записки поединка между Волкановски и Лопесом

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала судейские записки главного боя турнира UFC 325, в котором чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски победил второго номера рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильца Диего Лопеса единогласным решением судей.

Согласно этим записям, Волкановски забрал все пять раундов в титульном поединке — в первом, четвёртом и пятом раундах сразу все три судьи отдали предпочтение австралийцу, а во втором и третьем мнения разделились (2-1). Волкановски одержал единогласную победу (49-46, 49-46, 50-45).

Теперь на счету австралийского бойца 15 побед при трёх поражениях.