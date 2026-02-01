«Мне не терпится оказаться с ним в клетке». Евлоев — о Волкановски

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на победу чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски над вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 325.

«Мне не терпится оказаться с ним в клетке, чтобы показать, чем я отличаюсь от этих парней», — написал Евлоев в своих социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Напомним, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей.