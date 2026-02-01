Скидки
«Мне не терпится оказаться с ним в клетке». Евлоев — о Волкановски

«Мне не терпится оказаться с ним в клетке». Евлоев — о Волкановски
Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на победу чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски над вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 325.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Мне не терпится оказаться с ним в клетке, чтобы показать, чем я отличаюсь от этих парней», — написал Евлоев в своих социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Напомним, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей.

Александр Волкановски выиграл бой с Диего Лопесом решением судей на турнире UFC 325
