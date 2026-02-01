Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кейшон Дэвис нокаутом победил Джамейна Ортиса в дебюте в первом полусреднем весе

Кейшон Дэвис нокаутом победил Джамейна Ортиса в дебюте в первом полусреднем весе
Комментарии

В ночь на 1 февраля в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся боксёрский поединок, в котором встречались бывший чемпион мира в лёгкой весовой категории по версии WBO Кейшон Дэвис и американский боксёр Джамейн Ортис.

Поединок завершился победой Дэвиса нокаутом в заключительном, 12-м раунде.

Для Дэвиса этот поединок стал дебютным в первом полусреднем весе.

Кейшон Дэвис одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональном боксе. Что касается Ортиса, то он потерпел третье поражение в карьере и впервые проиграл нокаутом. Всего на его счету 24 боя, в которых он одержал 20 побед, а ещё один поединок завершился ничейным исходом.

Материалы по теме
Самое нелепое завершение карьеры? Кейшон Дэвис свернул не туда
Самое нелепое завершение карьеры? Кейшон Дэвис свернул не туда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android