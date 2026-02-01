Кейшон Дэвис нокаутом победил Джамейна Ортиса в дебюте в первом полусреднем весе

В ночь на 1 февраля в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся боксёрский поединок, в котором встречались бывший чемпион мира в лёгкой весовой категории по версии WBO Кейшон Дэвис и американский боксёр Джамейн Ортис.

Поединок завершился победой Дэвиса нокаутом в заключительном, 12-м раунде.

Для Дэвиса этот поединок стал дебютным в первом полусреднем весе.

Кейшон Дэвис одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональном боксе. Что касается Ортиса, то он потерпел третье поражение в карьере и впервые проиграл нокаутом. Всего на его счету 24 боя, в которых он одержал 20 побед, а ещё один поединок завершился ничейным исходом.