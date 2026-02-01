Шакур Стивенсон победил Теофимо Лопеса решением судей и стал новым чемпионом WBO

В ночь на 1 февраля в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся боксёрский поединок, в котором встречались непобеждённый чемпион WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон и чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес.

Поединок завершился победой Стивенсона единогласным решением судей — 119-109, 119-109, 119-109.

Таким образом, Стивенсон стал новым чемпионом WBO в первом полусреднем весе.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

Теофимо Лопесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году. Становился чемпионом мира в лёгком и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.