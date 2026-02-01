Результаты турнира UFC 325, где Волкановски победил Лопеса и защитил титул

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, на стадионе «Кудос Банк Арена» состоялся второй номерной турнир промоушена Даны Уайта в 2026 году — UFC 325. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты турнира UFC 325:

Александр Волкановски победил Диего Лопеса единогласным решением (49-46, 49-46, 50-45) и защитил титул в полулёгком весе;

Бенуа Сен-Дени победил Дэна Хукера техническим нокаутом во втором раунде;

Маурисио Руффи победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом во втором раунде;

Таллисон Тейшейра победил Тая Туивасу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Куиллан Салкиллд победил Джейми Малларки удушающим приёмом в первом раунде;

Билли Элекана победил Джуниора Тафу удушающим приёмом во втором раунде;

Кэмерон Роустон победил Коди Брандейджа техническим нокаутом во втором раунде;

Джейкоб Малкун победил Торреса Финни единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26);

Джонатан Микаллеф победил Обана Эллиотта удушающим приёмом во втором раунде;

Каан Офли победил Чжа И решением большинства судей (29-28, 28-28, 29-28);

Дом Мар Фан в лёгком весе победил Сан Вук Кима единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) и получил контракт с UFC;

Кэйитиро Накамура в полулёгком весе победил Себастьяна Салая техническим нокаутом (раунд 3, 3:48) и получил контракт с UFC;

Лоуренс Луи в легчайшем весе победил Жанбо Сулана раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28) и получил контракт с UFC.